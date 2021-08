Lars ten Caat is baan bij Jumbo kwijt omdat hij zijn nagels lakt

on

Lars ten Caat (18) uit Glanerbrug mag van zijn chef niet met gelakte nagels achter de kassa bij Jumbo zitten. Hij zegde zijn baan op, omdat hij niet aan het verzoek van de supermarkt-eigenaar wil voldoen om met ongelakte nagels op zijn werk te verschijnen.

‘Ik wil net als iedereen behandeld worden’, zegt Lars. ‘Als ik geen nagellak mag dragen, geldt dat ook voor de dames die achter de kassa zitten’, zegt de student sociaal werk tegen RTV Oost..

Steun

Zijn moeder Iris van Veen is het met haar zoon eens, zegt ze op Facebook. Het levert een stortvloed van steunbetuigingen op aan het adres van Lars. Hij is er blij mee. Omdat er ook heel reacties uit zijn dorp Glanerbrug bij zitten, voelt Lars zich juist extra gesterkt.

‘In het gesprek dat ik had met mijn bedrijfsleider en de eigenaar kreeg ik te horen dat Glanerbrug hier niet klaar voor was. Al die reacties zijn voor mij het bewijs dat Glanerbrug er wél klaar voor is.’

Groen

“Anderhalve maand geleden is hij naar de bedrijfsleider van de Jumbo gestapt met de vraag of hij zijn haar groen mocht verven’, vertelt de moeder van Lars. ‘Dat was geen probleem, zolang het maar representatief zou blijven.’

Niet veel later besloot hij ook zijn nagels te lakken. ‘Ik kreeg veel positieve opmerkingen van klanten’, vertelt Lars. Tot het moment dat er een klacht binnenkwam. Lars moest zich melden bij de bedrijfsleider. In het gesprek dat volgde, kreeg Lars de vraag of hij de nagellak wil weghalen.

‘Dat was om mij in bescherming te nemen’, legt Lars uit. Hij ging er niet mee akkoord.

Dat de bedrijfsleider van de supermarkt wel toestemming gaf om met groen geverfd haar achter de kassa te gaan zitten, doet daar wat Lars en zijn moeder betreft niets aan af. ‘Lars moet zichzelf kunnen zijn’, zegt zijn moeder.

Onlangs volgde er opnieuw een gesprek met de bedrijfsleider. Daar was, tot grote verrassing van Lars, ook eigenaar Radjen Lochan bij aanwezig. In dat gesprek werd aangegeven dat Glanerbrug niet klaar is voor een jongen met gekleurde nagels achter de kassa. ‘Ze wilden in de supermarkt het gemiddelde van de omgeving weerspiegelen’, legt Lars uit. ‘Als jongen met nagellak pas je daar dus niet bij.’

Lars vindt het jammer dat hij nu stopt met zijn werk bij de supermarkt in Glanerbrug. ‘Ik heb hier veel leuke collega’s’, vertelt hij. Collega’s ook die er geen probleem mee hebben dat Lars met gelakte nagels achter de kassa zit. Ook als Lars vandaag te horen krijgen dat hij tóch welkom is met gelakte nagels, is het einde verhaal voor de achttienjarige. ‘Ik zou me er toch niet meer helemaal welkom voelen.’

Lars wil aantonen dat er nog steeds vreemd wordt gekeken naar zaken die volgens hem normaal zouden moeten zijn. ‘Ook door een werkgever, die een werknemer juist in bescherming hoort te nemen.’



Binnenkort begint de opleiding sociaal werk van Lars weer. Daar verwacht hij weinig problemen, juist vanwege het type studie. ‘Dat komt wel goed.’

Reactie Jumbo

In een reactie stelt een plaatsvervangend bedrijfsleider van de Jumbo in Glanerbrug dat hij de situatie kent, maar niet de aangewezen persoon is om er iets over te zeggen. De eigenaar, Radjen Lochan, is een dag vrij.

Ook bij een andere vestiging van de Jumbo in Enschede is Lochan niet aanwezig. Op een terugbelverzoek dat daar voor hem is neergelegd, heeft hij nog niet gereageerd.

(Bron: RTV Oost; foto: Facebook)

