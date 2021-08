Lars is met nagellak welkom bij buurtsuper in Glanerbrug

on

Lars kan komen werken bij supermarkt Coop in Glanerbrug. Dat meldt dagblad Tubantia. Lars nam ontslag bij supermarkt Jumbo – twee kilometer verderop- omdat hij daar niet met nagellak op achter de kassa mag zitten.

Na en klacht van een klant werd Lars gevraagd geen nagellak meer op te doen. Glanerbrug zou niet klaar zijn voor een jongen met gekleurde nagels achter de kassa.

‘We leven niet meer in de prehistorie’, zegt Coop-supermarktmanager Thijs van Oosterwijk in de krant. ‘Het is 2021, ook hier. Vooral dat zinnetje dat Glanerbrug er niet klaar voor zou zijn raakte me. Het lijkt me heel, heel sterk dat ze hier anti-nagellak zijn.’

Jumbo Nederland heeft er geen problemen mee dat een man met nagellak op achter de kassa zit, maar heeft weinig te zeggen over de kwestie. ‘Jumbo Glanerbrug is een franchise vestiging en heeft een eigen HR beleid’, aldus Jumbo .

‘Bij Jumbo vinden we dat we van en voor iedereen zijn en ons beleid is gericht op gelijke behandeling van iedereen. Alle medewerkers moeten zich bij ons thuis kunnen voelen, waarbij je als medewerker mag zijn wie je bent. We betreuren dan ook de ontstane situatie.’

(Bron: Tubantia, RTV Oost; foto: Facebook)

