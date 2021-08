Homomonument Enschede komt aan de De Ruyterlaan

on

Er lijkt een plek gevonden te zijn voor het homomonument dat in Enschede moet komen. Het monument, de Eclips, komt te staan aan de De Ruyterlaan op steenworp afstand van zowel ROC van Twente als Saxion in Enschede.

Het monument moet een zelfde rol krijgen als het Homomonument in Amsterdam, waar tijdens de dodenherdenking wordt stilgestaan bij de vervolgde homo’s tijdens WOII, maar ook waar gelijkgestemden elkaar vinden als er sprake is van geweld tegen homo’s of niet-hetero’s.

De plannen voor het monument zijn er al jaren en ook het ontwerp van de in Enschede geboren kunstenaar Edward Janssen is klaar. Aanvankelijk zou het monument op het Hoedemakeplein komen, maar dat zou niet mogelijk zijn vanwege de vele kabels en leidingen die daar in de grond liggen.

Wethouder Kampman van Emancipatie en LHBTI+ zei eerder dit jaar, dat het monument er in 2023 moet staan.

(Bron: RTV Oost, Roze Golf; foto: Het Verschil Sterkt De Stad)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws, Overijssel