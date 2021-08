Son en Breugel wil homo-ontmoetingsplek Hoberglaan aanpakken

on

Als het aan de gemeente Son en Breugel wordt de parkeerplaats aan de Hoberglaan afgesloten met een slagboom. De parkeerplaats tegenover de destructiebedrijf Rendac wordt gebruikt door bezoekers van de homo-ontmoetingsplaats in het bos.

De slagboom komt er naar verwachting volgende maand als het genomen verkeersbesluit onherroepelijk is.

Verderop aan de Hoberglaan zijn in het verleden al andere parkeerplaatsen afgesloten met een slagboom.

Volgens de gemeente is ingrijpen noodzakelijk omdat er sprake zou zijn van prostitutie, drugshandel en vervuiling.

De politie laat in het Eindhovens Dagblad weten dat er geen meldingen zijn gedaan van prostitutie aan de Hoberglaan. Wel werd er afgelopen jaar een keer drugs gedumpt en zijn er volgens een woordvoerder tientallen andere meldingen gedaan. ‘Voornamelijk parkeerproblemen waarbij bijvoorbeeld auto’s dubbel of gevaarlijk geparkeerd stonden.’

D66-gemeenteraadslid Monique van Zwieten ziet het probleem niet als een probleem. ‘Sterker nog: het is al veertig jaar geen probleem’, zegt zij tegen het Eindhovens Dagblad. Samen met de fractie van PvdA/GroenLinks wil ze burgemeester en wethouders aan de tand voelen over het onderwerp. ‘Zoek met elkaar naar een oplossing in plaats van deze doelgroep wegjagen naar een andere plek.’

