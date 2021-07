Pride Amsterdam geëerd met eigen munt

on

De Gay Pride in Amsterdam bestaat 25 jaar en daarom is er een speciale munt uitgebracht door de Koninklijke Nederlandse Munt. Op de ene kant staat een vuist met regenboogvlag, op de andere kant dat de Pride Amsterdam bij het immaterieel erfgoed van Nederland hoort.

Herdenkingsmunt voor de Pride.

De munt is gelanceerd met een bijeenkomst in de Westerkerk. Dat is vlakbij het homomonument. Buiten de kerk gaf acteur/zanger/presentator André van Duin een slinger aan het apparaat dat de eerste munt ‘sloeg’.

Van Duin vroeg tijdens zijn vier-mei-toespraak tijdens de dodenherdenking 2021 op de Dam in Amsterdam aandacht voor homotolerantie.

André van Duin slaat de eerste munt. Foto Jeroen Ploeger/Pride Amsterdam.

Van de munt zijn drie versies: een algemene van 12,50 euro. Verder een met een gekleurde regenboogvlag die 119,00 euro kost. Ook is er een gouden munt van 5499,00 euro.

