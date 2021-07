Amsterdam viert lhbti-trots week lang

on

De Pride in Amsterdam is begonnen. Het is de 25e Pride. Door de corona-maatregelen is het programma soberder van opzet. De bekende botenparade is er niet. Wel zijn er tal van kleinschalige bijeenkomsten en evenementen. Heel Nederland kan meekijken via Pride TV.

Zo is er in het Vondelpark een openluchttentoonstelling met foto’s van 25 jaar Pride. Het Stadsarchief heeft ook een tentoonstelling, over Amsterdam als regenboogstad. Die is te zien in het archiefgebouw, maar ook online deelt het archief allerlei foto’s en verhalen over de geschiedenis van seksuele diversiteit in Amsterdam.

Foto uit de collectie van het Stadsarchief Amsterdam.

Het thema van de Pride is ‘Take pride in us”. Dat nodigt mensen uit om trots te zijn “op iedereen die niet aan de heteronorm voldoet”, aldus Pride-directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz.

Het Pride-weekend begon met een groep gelovige lhbti-ers die een pelgrimstocht liep van Utrecht naar Amsterdam. Zaterdagmiddag kwamen ze aan in de Westerkerk, bij het Homomonument. Op zaterdag 7 augustus is de Pride Walk, van de Rai naar de Dam. De wandeling is een mars voor vrijheid en gelijkheid.

Een deel van het openbaar vervoer in Amsterdam rijdt tot na de Pride van volgend jaar in regenboogkleuren. Op drie bussen en een tram staat het woord ‘welkom’ in verschillende talen om te laten zien “dat alle mensen welkom zijn in het openbaar vervoer en zich daarin veilig moeten voelen”, zeggen de vervoersbedrijven.

Regenboogtram. Foto: Gemeente Amsterdam.

Vandaag start de #PrideAmsterdam. Wat een voorrecht om onder deze banieren naar het ziekenhuis te fietsen waar de regenboogloper is uitgerold voor alle patiënten en medewerkers. Kunnen zijn wie je bent, dat koesteren we in @OLVG. “Vrijheid, liefde, jezelf zijn.” 💙🌈 pic.twitter.com/RvURldfciF — Maurice vd Bosch (@MauricevdBosch) July 31, 2021

