Nederland niet langer gidsland voor lhbti

Nederland loopt niet langer voorop als het gaat om lhbti-acceptatie. Ons land is ingehaald door Zweden, Malta, IJsland en Israël, zeggen lhbti-ers in een onderzoek van EenVandaag. Vier van de tien ondervraagden zegt dat ze negatief gedrag meemaken, vanwege hun geaardheid.

Elk jaar aan het begin van de Pride-week in Amsterdam onderzoekt EenVandaag hoe het staat met de acceptatie in ons land. Het aantal lhbti-ers dat het lastig vind om uit te komen voor de geaardheid is volgens de onderzoekers met 61 procent onverminderd groot. De helft voelt zich niet vrij om hand in hand op straat te lopen met zijn partner.

Schijntolerantie

Ondervraagden ervaren schijntolerantie. Hetero’s zeggen we dat ze lhbti-ers accepteren, maar doen het niet echt. Iemand zegt tegen EenVandaag: “Nederlanders hebben lang hardop geroepen tolerant te zijn, maar ze zijn van de leg als hun zoon, vader of moeder uit de kast komt”.

De oorzaak van de afnemende tolerantie ligt volgens ondervraagden onder meer in herkomst van Nederlanders uit andere culturen. Ook de opkomst van rechts-conservatieve politieke partijen werkt achteruitgang in de hand, zeggen ze. De partijen komen te weinig op voor lhbti-rechten.

Doorpakken

Lhbti-ers worden op straat nageroepen en krijgen discriminerende opmerkingen van jongeren. Sommigen zijn bespuugd, geslagen of geschopt. “Door de komst van andere culturen naar Nederland is er binnen mijn gemeenschap steeds meer angst gekomen om voor je geaardheid uit te komen”.

Nederland was een gidsland tot een jaar of twintig geleden. Openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht was belangrijk moment van erkenning. Daarna heeft Nederland nooit meer ‘doorgepakt’, zeggen ondervraagden tegen EenVandaag.

