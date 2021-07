Jongen (14) aangehouden na mishandeling Frédérique

on

De politie heeft een 14-jarige jongen uit Amstelveen aangehouden in verband met de mishandeling van de 14-jarige Frédérique.

Het meisje werd maandagmiddag in Amstelveen herhaaldelijk geslagen, nadat zij daarvoor was gevraagd of ze een jongen of een meisje is. Daarop antwoordde ze met: ‘Dat maakt toch niet uit. Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie je wil zijn.’

De politie spreekt van zware mishandeling en zei op zoek te zijn naar meerdere minderjarige verdachten. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang; de recherche zegt verdere aanhoudingen niet uit te sluiten. De politie zegt dat het volgens getuigen en direct betrokkenen vermoedelijk gaat om LHBTI-gerelateerd geweld.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws