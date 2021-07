Kleindochter van Anita Bryant gaat trouwen met een vrouw

on

Sarah Green, de kleindochter van anti-homo-activiste Anita Bryant gaat trouwen met een vrouw. Ze weet nog niet of ze haar homofobe grootmoeder gaat uitnodigen voor haar bruiloft.

Dat vertelt Sarah Green in de podcast One Year in een aflevering over de acties van Anita Bryant in de jaren zeventig.

Sarah Green zegt dat haar grootmoeder weigerde zelfs maar te geloven dat ze homo was nadat ze uit de kast kwam op haar 21e verjaardag. De 81-jarige christelijke conservatieve activist bidt nog steeds voor Green om een ​​echtgenoot te vinden.

‘Het is heel moeilijk om ruzie te maken met iemand die denkt dat een integraal onderdeel van je identiteit slechts een kwaadaardige waanidee is’, zei Green. ‘Ze wil een relatie met een persoon die niet bestaat, omdat ik niet de persoon ben die ze wil dat ik ben.’

De toespraken en acties van Anita Bryant inspireerden de Zangeres Zonder Naam in 1977 tot het schrijven van het lied ‘Luister Anita’ waarin ze opkwam voor homo’s: ‘Maar beste vent hou gerust van je vriend, en strijd voor je rechten, desnoods ervoor vechten. Waar ze jou van beschuldigt heb jij niet verdiend.‘

