Tom Daley: ‘Trots om te zeggen dat ik homo én Olympisch kampioen ben’

Goud voor schoonspringer Tom Daley en Matty Lee op de 10 meter synchroonspringen op de Olympische Spelen in Tokio.

‘Ik kan nog steeds niet echt geloven wat er gebeurt’, zegt Daley tegen BBC Sport. ‘Op dat moment, toen ik werd aangekondigd als Olympisch kampioen, was ik weg. Ik was aan het snotteren.’

‘Ik voel me ongelooflijk trots om te zeggen dat ik een homoseksuele man ben én olympisch kampioen.’

‘Toen ik jonger was, dacht ik niet dat ik ooit iets zou bereiken om wie ik was. Dat ik nu Olympisch kampioen ben, laat zien dat je alles kunt bereiken.’

Voor Daley (27) is het zijn eerste gouden medaille op zijn vierde Olympische Spelen. Matty Lee (23) doet voor de eerste keer mee aan de Spelen. ‘Het is gek. Ik begrijp niet wat er is gebeurd. Om mijn eerste Olympische Spelen met Tom te kunnen delen en goud te krijgen, is speciaal.’

Tom Daley maakte in 2013 in een filmpje op YouTube bekend dat hij op jongens valt. Hij trouwde in 2017 met Dustin Lance Black.

