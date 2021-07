Pad homo-ontmoetingsplek parkeerplaats N34 hersteld

on

Het pad van de parkeerplaats Westerveld langs de N34 ter hoogte van Emmen naar het Noordbargerbos is afgelopen week hersteld. Het bos grenzend aan de parkeerplaats is sinds jaar en dag een zogenoemde homo-ontmoetingsplek.

In februari dit jaar werd het pad in opdracht van de Provincie Drenthe gedeeltelijk weggehaald en werd het hek tussen de parkeerplaats en het bos gerepareerd. Platform Keelbos, de stichting die zich inzet voor de belangen van bezoekers van homo-ontmoetingsplekken, tekende bezwaar aan. Het pad lag er langer dan tien jaar en was in onderhoud van de provincie. Dat maakt het pad tot een openbaar pad, dat niet zonder officieel besluit mag worden afgesloten.

De homo-ontmoetingsplek is een doorn in het oog van een buurman van het Noordbargerbos. Hij zou hij diverse keren zijn ingereden met zijn tractor op mensen die op de paden liepen. Ook intimideerde hij bezoekers door kentekens te noteren. Dat kwam in 2018 tot een handgemeen met een aantal bezoekers, waarbij de telefoon van de man waarmee hij foto’s had gemaakt, werd afgepakt.

Ook zou hij een bestuurslid van Platform Keelbos tot drie keer toe met de dood hebben bedreigd, reden voor het platform om een gebiedsverbod te eisen voor de man.

Gedurende de werkzaamheden aan de N34 bij Emmen was de parkeerplaats Westerveld afgesloten. De enige manier om in het bos te komen, was via de weg waaraan de buurmaan woont.

(Bron en foto: Platform Keelbos)

