Duizenden lopen mee in Gay Pride Budepest

In de Hongaarse hoofdstad Budepest hebben duizenden mensen meegelopen in de Gay Pride. Met vlaggen, spandoeken, en veel kleur vroegen ze aandacht voor de acceptatie en rechten van lhbtiq-ers.

Onlangs werd in Hongarije de anti-homowet aangenomen die voorlichting aan jongeren verbiedt over homoseksualiteit en sekseverandering. Premier Orban zegt dat hij met de wet de christelijke waarden in zijn land wil beschermen. Tegenstanders zien vooral een manier om de lhbtiq-gemeenschap te intimideren.

“De wet is een schande. We leven in de 21ste eeuw en zoiets zou nu niet meer mogelijk mogen zijn”, zegt de 27-jarige Istvan die meeloopt met de Pride, tegen persbureau Reuters. “Dit zijn geen communistische tijden meer. We behoren nu tot de EU en iedereen zou vrij moeten kunnen leven.”

Ook vanuit het buitenland liepen mensen mee met de Hongaarse Pride, zoals mensen uit de internationale lhbtiq-beweging, en politici.

Vandaag is onze fractie aanwezig op de Budapest Pride in Hongarije tegen de anti-LGBTQ-wetgeving 🏳️‍🌈



Uit solidariteit met onze Hongaarse #LGBT-vrienden en als signaal tegen het beleid van Orban pic.twitter.com/CUqQcoSg01 — CD&V Vlaams Parlement (@CDenV_VlaParl) July 24, 2021

🏳️‍🌈Vandaag loop ik mee met de #budapestpride. We laten zien dat de Hongaarse LHBTI-gemeenschap niet alleen staat tegenover homo- en transfobe wetten. Samen staan we sterk❤️🧡💛💚💙💜🤎🖤. #LGBTQIfreedomzone #Pride2021 🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/7HSl2pRn2q — Kim van Sparrentak (@kimvsparrentak) July 24, 2021

Goede sfeer bij de #BudapestPride! Heel veel lhbti'ers, ngo's, bedrijven, ambassadeurs en politici spreken zich hier uit tégen de discriminerende wetten van de regering Orban. Politie vormt een beschermend cordon. pic.twitter.com/J4kqq8VCUb — Lisa van Ginneken 🏳️‍⚧️ (@LisaGinneken) July 24, 2021

