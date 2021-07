Roze Golf 25-07: Rose Murphy werkt aan het imago van travestie

on

Eric Knijpstra uit Deventer wordt met jurk en pruik Rose Murphy. Al twintig jaar treedt hij op en ook schrijft hij liedjes.

Eric is te gast en vertelt over zijn carrière en over zijn inzet om travestie uit de taboesfeer te halen. Om verwarring met die andere Rose Murphy te voorkomen, verschijnt zijn werk onder de naam Dragpalace.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 25 juli tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel