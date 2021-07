Homostel krijgt briefje: ‘Hou je gedeisd of maak je klaar om te vertrekken’

on

Een homostel uit het Vlaams-Brabantse Elewijt ten noorden van Brussel heeft een anoniem briefje ontvangen met de tekst: ‘Bende vuil homo’s, Keep low profile. Of maak je klaar om te vertrekken’.

De twee hebben geen idee wie de afzender is en plaatsten een foto van het briefje op Facebook.

‘Aan de vriendelijke persoon die ons huis passeerde, je bent iets verloren in onze brievenbus. Wel fijn om je werkdag zo te eindigen.’

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) van Zemst Veerle spreekt van een onaanvaardbare daad.

‘Dit zijn dingen die absoluut niet kunnen in onze regenbooggemeente’, zegt ze tegen Het Laatste Nieuws. ‘We hangen elk jaar de regenboogvlag uit om onze steun aan de holebigemeenschap te betuigen. Dat iemand een homokoppel op die manier bedreigt, is helemaal niet oké. Slachtoffers van dergelijke haatberichten raden we aan om telkens een klacht in te dienen bij de politie. Als gemeente zullen we hier ook zeker op werken, want dit kan niet door de beugel.’

Het stel laat de krant weten voorlopig niet te willen reageren op het voorval, maar zegt inmiddels een klacht te hebben ingediend bij de politie.

(Bron: HLN; foto: Facebook)

