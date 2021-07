Pride Amsterdam door corona stuk kleiner

on

De Gay Pride in Amsterdam is dit jaar een stuk kleiner. Door het coronavirus gaan de meeste straat- en pleinfeesten niet door, meldt de organisatie. Ook de bekende botenparade is geschrapt. De Pride-periode begint op 31 juli en duurt negen dagen.

Banner van de Pride Amsterdam.

“Het grote feest zit er dit jaar met alle beperkingen en ontwikkelingen gewoon niet in en dat hebben we te accepteren”, zegt directeur Lucien Spee van de Pride in een verklaring.

De organisatie focust zich nu op kleinschalige activiteiten, zoals een openluchttentoonstelling in het Vondelpark. Ook is er op 7 augustus een Pride Walk van de Rai naar de Dam. Vanwege het 25-jarig jubileum wordt een speciale munt geslagen, maar het grote jubileumfeest is verzet naar volgend jaar. Verder zijn er ook lezingen, filmvoorstellingen, exposities en van alles op het gebied van sport.

