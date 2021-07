Cameraman overleden na bestorming kantoor in Georgië

on

De cameraman die maandag gewond raakte bij de bestorming van een kantoor van een LHBTI-beweging, is overleden. Lekso Lashkarava werd maandag mishandeld door tegendemonstranten die het kantoor van de LHBTI-beweging Shame bestormden.

Lashkarava werkte voor de Georgische tv-zender TV Pirveli. Hij werd geschopt en geslagen en liep diverse botbreuken in zijn gezicht op. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar werd al snel naar huis gestuurd om daar te herstellen. Zijn moeder trof hem zondagochtend dood aan in zijn bed.

‘Volkomen weerloos’

Nieuwszender JAM sprak met journalist Miranda Bagaturia, een collega van Lashkarava, die op het moment van de bestorming bij de cameraman in de buurt was. ‘Toen ze het kantoor binnendrongen, schopten ze mij als eerste’, vertelt ze. ‘Onze cameraman Lekso probeerde ze tegen te houden en zei tegen een priester: “Wat ben je aan het doen, wij zijn journalisten!” Toen vielen ongeveer twintig radicalen hem aan.’

Volgens Bagaturia waren de twee ‘volkomen weerloos’. ‘Er was maar één politieagent en hij kon ons niet helpen. Lekso werd genadeloos geslagen door de menigte en lag in een plas bloed. Ik schreeuwde en huilde en smeekte: “Dood ons niet!”’

Donderdag werden twee mensen gearresteerd voor het geweld tegen Lekso Lashkarava en Miranda Bagaturia. Ze zitten in voorlopige hechtenis; er loopt een onderzoek.

Ook het kantoor van Tbilisi Pride werd maandag bestormd en de inventaris werd kort en klein geslagen.

Naar aanleiding van het geweld besloot de organisatie de pride-mars niet door te laten gaan. ‘We kunnen geen mensenlevens riskeren door de straat op te gaan, als daar overal gewelddadige aanvallers rondlopen’, aldus de verklaring van de organisatie.

In totaal raakten zeker 55 journalisten maandag gewond. Ook nietsvermoedende voorbijgangers kregen rake klappen van mensen die demonstreerden tegen de Pride in Tbilisi.

Aftreden regering

Zondagmiddag is er een demonstratie in Tbilisi, georganiseerd door Shame. De organisatie eist het onmiddellijke aftreden van de regering van Irakli Gharibashvili en wil dat alle daders van geweld op 5 en 6 juni worden vervolgd, evenals de aanstichters van het geweld.

