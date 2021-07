Vier verdachten aangehouden na dood homo in Spanje

on

Dre politie in Spanje heeft een vierde aanhouding verricht na de gewelddadige dood van een 24-jarige homoseksuele man in A Coruña.

Eerder deze week werden al twee mannen en een vrouw aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn bij de dood van de man.

Alle verdachten zijn tussen de 20 en 25 jaar oud en zijn bekenden van elkaar, zo meldt de Spaanse politie.

De 24-jarige verpleegassistent Samuel Luiz werd in de nacht van zaterdag op zondag bij een nachtclub in de Noord-Spaanse stad La Coruña door verschillende aanvallers in elkaar geslagen. De man was volgens een getuige aan het videobellen met zijn vriend. Iemand dacht dat hij aan het filmen was en zei dat Samuel ermee moest stoppen. Hij werd daarop uitgescholden en een van de verdachten, die bij de eerste drie aanhoudingen zat, begon op hem in te slaan.

De vier verdachten zouden de man hebben mishandeld vanwege zijn geaardheid,; uit onderzoek moet blijken of het daadwerkelijk om een haatmisdrijf gaat.

De dood van de man veroorzaakte ophef in Spanje en leidde tot grote protesten in onder meer Barcelona, Madrid en Sevilla. Op de plek van de mishandeling zijn bloemen, kaarten en knuffels neergelegd en worden kaarsjes gebrand.

(Bron: El Pais, Nu.nl; screenshot RTVE)

