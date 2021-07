Roze Golf 11-07: Het geweld in de straten van Tbilisi

on

De Pride-mars in Tbilisi werd afgelast, nadat de staten waren volgelopen met rechtse tegendemonstranten, daartoe aangespoord door nationalistische, populistische politici en orthodoxe kerkleiders.

Tientallen voorbijgangers en journalisten raakten geworden; de inventaris van kantoren van twee organiserende verengingen werden complete vernield.

LHBTI-activist Hans Verhoeven was in de Georgische hoofdstad om de regenbooggemeenschap in dat land een hart onder de riem te steken en te proberen om samen met andere internationale gasten de veiligheid te vergroten voor de LHBTI’s ers die mee wilden lopen in de mars.

Hij vertelt in de Roze Golf over zijn belevenissen in Tbilisi.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 11 juli tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

(foto en video: Hans Verhoeven doet op Facebook verslag van de gebeurtenissen maandag 5 juli 2021)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel