Spaanse demonstraties na aanval op straat

on

In Madrid, Barcelona en andere Spaanse steden is op straat gedemonstreerd na de dood van een man dit weekend. Hij stierf na een vermoedelijk homofobe aanval.

Op de plek van de aanval ontstaat een herinneringsplek.

De 24-jarige verpleegassistent Samuel Luiz werd in de nacht van zaterdag op zondag bij een nachtclub in de Noord-Spaanse stad La Coruña door verschillende aanvallers in elkaar geslagen. Iemand dacht ten onrechte dat hij aan het filmen was en zei dat Samuel ermee moest stoppen.

Ze zouden hem ook hebben uitgescholden vanwege zijn seksuele geaardheid, meldt omroep RTVE. Het slachtoffer stierf in het ziekenhuis.

Bij de demonstraties die volgden op Samuels dood droegen mensen borden en regenboogvlaggen mee. Lhbti-organisaties lazen verklaringen voor: “Samuel had jij of ik kunnen zijn. Wij moeten allemaal strijden tegen de haat die nog altijd aan mensen het leven kost.”

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws