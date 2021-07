Frankrijk schrapt Benin, Ghana en Senegal van lijst ‘veilige landen’

on

Frankrijk beschouwt Benin, Ghana en Senegal niet langer als ‘veilige landen’, vooral vanwege de gevaren waarmee LHBTI’ers geconfronteerd worden in deze landen. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De Raad van State is van mening dat deze landen vluchtelingen niet naar behoren kunnen opvangen. Het hoogste rechtscollege baseert zich op het oordeel van de OFPRA, het Franse bureau voor de bescherming van vluchtelingen en statenlozen.

De OFPRA kijkt onder meer of een land de mensenrechten en de beginselen van vrijheid, democratie en de rechtsstaat respecteert. Dat is naar mening van de OPFRA in deze drie landen niet het geval.

Zo werden in Ghana in mei 21 mensen gearresteerd tijdens een LHBTI-rechtentraining en overweegt het parlement een wet aan te nemen, die het pleiten voor homorechten strafbaar stelt Sinds eind vorig jaar wordt er in Senegal hardhandig opgetreden tegen LHBTI’ers.

De Franse vereniging ADHEOS, een vereniging die strijd voor gelijke rechten voor LHBTI’ers, is blij met het besluit deze drie landen te schrappen van de lijst, maar is principieel tegen zo’n lijst.

‘Deze lijst schept een vermoeden van onwettigheid van bepaalde verzoeken, wat het recht op asiel ondermijnt. Alle asielaanvragen moeten worden beoordeeld aan de hand van de persoonlijke angst voor vervolging van elke asielzoeker’, aldus de verklaring.

(Bron: Le Monde, ADHEOS; kaart: Google Maps)

