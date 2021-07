Burgemeester Amsterdam roept op om Pride te beschermen

on

Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft haar ambtgenoot in Tbilisi opgeroepen om de deelnemers aan de Pride te beschermen. Dat doet ze namens het College van Burgemeester en Wethouders in een brief aan burgemeester Kaladze.

Ook roept ze haar ambtgenoot op om kenbaar te maken dat de lokale overheid een vreedzame pride belangrijk vindt en mogelijk zal maken.

Het eerste evenement van de pride liep uit op ongeregeldheden. Bezoekers van een filmvoorstelling werden belaagd door tegenstanders van de pride.

Hoogtepunt van de pride in Tblisihi is maandag met een mars door de stad. De ambassadeur van Zweden in Georgië heeft kenbaar gemaakt mee te lopen.

Namens Pride Amsterdam is Hans Verhoeven aanwezig bij de mars.

Categorieën:Nieuws