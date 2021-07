Voetballende Mike is nu zelf een rolmodel

on

“De voetbalwereld snakt naar een rolmodel”, zegt amateurvoerballer Mike Gerritsen. Alleen: openlijk homoseksuele profvoetballers zijn er nog niet. Bij gebrek aan de profs vertelt Mike -voetballer uit onze regio- nu zijn verhaal bij RTL.

Mike speelt al van kinds af aan bij SV Helios in Deventer en als fan van Go Ahead Eagles. “Ik heb lang getwijfeld, dan zag ik Geer & Goor op tv en dan dacht ik: ja maar zo bén ik niet. (…) Vorig jaar zomer kreeg ik voor het eerst gevoelens, echt van die vlinders. Voor een man. Toen wist ik: het is dus gewoon zo”, zegt Mike bij RTL.

Op zijn 26e kwam Mike uit de kast. Zijn ploeggenoten vertelde hij het in een appje. “Zelfs de jongens die de grootste mond hadden en vaak schelden met ‘homo’, reageerden echt heel goed.”

Mike is behalve speler op trainer. Daarom vertelde hij op Twitter over zijn geaarheid.

Zondag mijn coming-out gehad bij mijn familie, vrienden en de ⚽️…



Moeilijk aangezien ik speler en trainer ben, maar het beste en volledige acceptatie! Blijkbaar geheel onverwachts en hopelijk een opstap voor anderen, want er zijn er meer zoals ik. #comingout #amateurvoetballer pic.twitter.com/cu4OcfTsqv — Mike Gerritsen (@MikeGerritsen9) November 23, 2020

