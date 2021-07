CdK Brabant praat met ambassadeur Hongarije over anti-homowet

on

De Commissaris van de Koning Ina Adema heeft in een gesprek met de Hongaarse ambassadeur András Kocsis gesproken over de anti-homowet.

Ze heeft hem laten weten dat ze alles behalve blij is met de wet tijdens een ontmoeting in het provinciehuis.

‘Discriminatie tegen LHBTQI-mensen is strijdig met onze waarden. Hoewel dit onderwerp niet de aanleiding voor het gesprek was, heb ik wel krachtig mijn kritiek geuit op de discriminatie waar LHBTQI-mensen in Hongarije onder lijden. Iedereen verdient gelijkwaardige behandeling in Brabant, Nederland én de EU’, zei Ina Adema –zelf lesbisch- na afloop tegen het Brabants Dagblad.

Geen tijd

De ambassadeur zou na afloop van het gesprek met Adema ook een verslaggever van het Brabants Dagblad te woord staan, maar dat ging niet door ‘omdat de commissaris dat niet op prijs zou stellen’. Adema’s woordvoerder ontkent dat.

Volgens een medewerkster van de ambassade had Kocsis geen tijd meer voor een reactie op de woorden van de commissaris. In plaats daarvan mailde de medewerkster ‘het standpunt van de Hongaarse regering over de wetgeving ter bescherming van kinderen.’

De anti-homowet in Hongarije, die internationaal kritiek oogst, verbiedt onder meer scholen, bibliotheken en media om homoseksualiteit en genderdysforie ‘te promoten’ onder jongeren.

Volgens de Hongaarse ambassade is de kritiek overdreven. ‘De wet reguleert enkel de toegang van minderjarigen tot bepaalde gevoelige of kwaadaardige inhoud. Het heeft geen invloed op volwassenen. De wet heeft op geen enkele manier invloed op de zelfexpressie van individuen.’

(Bron: Brabants Dagblad; foto Provincie Brabant – Ilse Wolf)

