Slachtoffer van pedojagers in Dordrecht vrijgesproken

De man die in 2018 werd aangehouden nadat hij het slachtoffer was geworden van pedojagers is vrijgesproken. Hij werd verdacht van grooming, het moedwillig willen afspreken met een minderjarige.

Volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor.

De man was een van de slachtoffers van een groep pedojagers, die via homodatingapp Grindr afspraken maakte met mannen die volgens hen uit waren op seks met jongens die jonger waren dan 16 jaar.

Volgens de rechtbank is uit niets gebleken dat hij met zijn date sprak over seks. ‘Als verdachte al had geweten dat hij een ontmoeting had met een 15-jarige en daar geen bezwaar tegen had, dan kan niet worden vastgesteld dat hij die afspraak had geïnitieerd met het oogmerk ontuchtige handelingen met een jongen van die leeftijd te plegen’, aldus het vonnis.

(Bron: BN de Stem)

