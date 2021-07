Ambassadeur Pride A’dam loopt mee in mars in Georgië

on

Pride Amsterdam-ambassadeur Hans Verhoeven is maandag bij de ‘March of Dignity’ in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Hij hoopt samen met andere internationale gasten zo de overheid te dwingen de parade te beveiligen.

Met de aanwezigheid van een Nederlandse vertegenwoordiger wil Pride Amsterdam een signaal afgeven dat er grenzen zitten aan wat geaccepteerd moet worden en wegkijken geen optie is.

Georgië kent een lange geschiedenis van gewelddadigheden tegen de LHBTI’ers.

‘Mensen uit de community worden dagelijks in elkaar geslagen en er vinden heuse klopjachten plaats. Demonstraties worden steevast belaagd door tegenstanders en de politie grijpt nauwelijks in,’ aldus Verhoeven. ‘Er is nauwelijks enige sociale acceptatie van de regenboog-community in Georgië door toedoen van de Orthodoxe Kerk, rechtse groeperingen en politici die campagne voeren op “traditionele familiewaarden”.’

‘In 2019 liep ik mee in de eerste “March for Dignity” in Tbilisi. Dat was de kortste, maar in mijn ogen meest belangrijke Pride March ooit; na 75 meter moesten we maken dat we wegkwamen en werden we nog kilometers lang achtervolgd. Er was geen politie om ons te beschermen.’

Dit jaar wordt de Pride Tbilisi gehouden van 1 tot 5 juli met de ‘March for Dignity’ als afsluiting. De Verenigde Naties hebben de autoriteiten opgeroepen om de deelnemers aan de Pride te beschermen.

