Inwoners Echten starten petitie om Zaza in dorp te houden

Inwoners van het Drentse Echten zijn een petitie gestart om hun plaatsgenoot Bert Boer en zijn partner Zaza te steunen. Zaza is uit Georgië gevlucht vanwege zijn geaardheid.

Hij dreigt te worden teruggestuurd naar dat land nu de IND zijn asielaanvraag heeft afgewezen. De IND ziet Georgië als veilig land; homoseksualiteit is er niet bij wet verboden.

Zaza is in zijn geboorteland ontvlucht. Hij werd bespuugd, gechanteerd en mishandeld omdat hij homoseksueel is..

In de petitie wordt erop gewezen dat Zaza en Bert al twee jaar een stel zijn en dat Zaza actief is als mantelzorger voor Bert’s moeder. Ook zet hij zich in als vrijwilliger in binnen het dorp. Zaza heeft met een tijdelijke werkvergunning ook al gewerkt in het restaurant van Bert, waar hij zo weer aan de slag kan als hij een verblijfsvergunning krijgt.

De petitie wordt gebruikt bij het bezwaar dat ingediend is tegen de beslissing van de IND.

(Bron: Roze Golf; foto: eigen foto)

