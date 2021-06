Inrijden op Pride in Florida was ongeluk

on

De pickup-truck die zaterdag inreed op een Pride-parade bij Fort Lauderdale in Florida, was een “tragisch ongeval”. Dat concluderen de autoriteiten. Bij het ongeval kwam één persoon om en raakte een ander zwaargewond.

In eerste instantie werd rekening gehouden dat de automobilist doelbewust mensen wilde raken. “Vandaag weten we dat het incident van zaterdag een tragisch ongeval betrof, en geen criminele daad tegen een persoon of een groep mensen”, aldus de politie van Wilton Manors.

De bestuurder was een man van 77 die ook meedeed aan de optocht. Omdat hij slecht ter been is, mocht hij vooraan rijden. Net als de twee slachtoffers zou hij lid zijn van een mannenkoor voor homo’s.

