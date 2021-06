Rutte noemt Hongaarse wet “verschrikkelijk”

on

De nieuwe wet in Hongarije die ‘homo-promotie’ verbiedt is volgens demissionair Premier Rutte “echt onacceptabel”. Tegen verslaggevers zei Rutte dat de wet “verschrikkelijk” is.

De Hongaarse regering zegt dat ze “jongeren wil beschermen tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsverandering”. In de praktijk betekent het dat je in het land tegen jongeren nauwelijks meer iets positiefs kunt zeggen over LHBTI-ers.

Demissionair Premier Rutte praat met verslaggevers op het Binnenhof, over de ontwikkelingen in Hongarije. Bron foto: screenshot NOS.

Rutte zegt dat de Europese Commissie een procedure tegen Hongarije is gestart. “Als Europa, naast een markt- en munteenheid ook een waarde-gemeenschap is, en dat vinden we allemaal, dan kan het niet waar zijn dat in de Europese Unie een land zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen”.

De EU zegt dat de nieuwe wet de waarden van de Europese Unie schendt. De unie kijkt of sancties mogelijk zijn.

