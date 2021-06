Onderzoek naar regenboog-armband voetballer

on

De Duitse voetballer Manuel Neuer krijgt mogelijk een standje omdat hij bij twee EK-wedstrijden een regenboog-armband droeg. De bond ziet de regenboog als politiek signaal, en dat mag niet op het Europees Kampioenschap.

De UEFA komt met een onderzoek na klachten van de rechtse politieke partij Alternative für Deutschland, meldt omroep Deutsche Welle. De stap van de voetbalbond is opmerkelijk, omdat de UEFA juist zegt op te komen voor LHBTI-rechten.

Manuel Neuer met regenboogarmband. Bron foto: screenshot wedstrijd.

De regenboogkleuren beginnen op het EK ‘een ding’ te worden. Eerder werd bekend dat de gemeenteraad van de stad München wil dat het stadion in de stad wordt verlicht in regenboogkleuren tijdens de wedstrijd Duitsland tegen Hongarije. In Hongarije is vorige week een wet aangenomen die het zowat onmogelijk maakt om met jongeren onder de 18 te praten over homoseksualteit, transseksualteit en non-binair-zijn.

