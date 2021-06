Oproep voor regenboogkleuren stadion München

on

De burgemeester van München zal voetbalbond UEFA vragen om het stadion in de Duitse stad te verlichten in de regenboogkleuren als Hongarije er woensdag zijn EK-wedstrijd tegen Duitsland speelt. In Hongarije is onlangs een wet aangenomen die ‘promotie’ van homoseksualiteit verbiedt.

Burgemeester Dieter Reiter doet morgen een verzoek bij de UEFA nadat de gemeenteraad in zijn stad erom had gevraagd. Het verlichte stadion moet een “zichtbare boodschap van solidariteit afgeven aan de Hongaarse LHBT-ers”, schrijven de raadsleden aan de burgemeester.

Zwijgen

De nieuwe wet in Hongarije komt er simpel gezegd op neer dat je op school, thuis of waar dan ook niets positiefs meer mag zeggen tegen jongeren onder de 18 over LHBTI-ers. Dat is voor de LHBTI-gemeenschap in Hongarije een grote stap terug in de tijd.

Armband

Het stadion in regenboogkleuren toont volgens de initiatiefnemers dat München tolerant en divers is. Dat past bovendien in de sport en het voetbal in het bijzonder, vinden ze. In het Duitse voetbal zijn vaker acties die LHBTI-rechten ondersteunen. Zo droeg de Duitse keeper Manuel Neuer tijdens de EK-wedstrijd tegen Frankrijk een regenboog-armband.

Doelman Manuel Neuer met zijn regenboogarmband. Bron foto: screenshot wedstrijd.

