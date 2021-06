Demonstratie in Amsterdam tegen anti-homowet Hongarije

on

Maandag 21 juni is in Amsterdam een demonstratie tegen de anti-homowet in Hongarije, die het verbiedt om homoseksualiteit en verandering van sekse te ‘promoten’ onder minderjarigen.

De wet werd dinsdag door het Hongaars Parlement aangenomen.

Door de wet is het bijvoorbeeld onmogelijk om op scholen LHBTI-kwesties te bespreken. Doordat het voorstel gekoppeld was aan het wetsvoorstel dat pedofilie streng bestraft, was het voor tegenstanders veel moeilijker om tegen te stemmen.

De demonstratie in Amsterdam wordt gehouden bij het Homomonument en begint om 17:00 uur.

