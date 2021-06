Twee mannen mishandeld in Amsterdam, politie zoek getuigen

on

In Amsterdam zijn maandag twee mannen mishandeld. De mannen zijn mogelijk mishandeld vanwege hun geaardheid. De mishandeling vond maandagavond rond half acht plaats bij het Anton Schleperspad in Park De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer.

De politie is opzoek naar getuigen van de mishandelingen.

Tot nu toe maar één van de twee slachtoffers aangifte gedaan; de politie hoopt ook in contact te komen met het andere slachtoffer. Een deel van het park staat bekend als homo-ontmoetingsplek.

Drie jaar geleden werd op deze plek een man mishandeld. Twee verdachten werden toen aangehouden.

De politie vraagt mensen die ooit slachtoffer zijn geworden van mishandeling, bedreiging of intimidatie in de Oeverlanden om zich te melden, en noemt daarbij expliciet slachtoffers van homogerelateerd geweld: ‘Uw aangifte of melding is belangrijk’.

Wie hiervan slachtoffer is, maar het lastig vindt om naar de politie te stappen, kan zich ook melden bij Roze in Blauw, het politienetwerk voor de LHBTI-gemeenschap.

(Bron: AT5, foto: Google Streetview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws