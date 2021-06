‘Hongarije kan worden gesanctioneerd vanwege anti-LGBT-wet’

on

De EU kan Hongarije financieringsbeperkingen opleggen vanwege wetgeving die de verspreiding in scholen verbiedt van inhoud die geacht wordt homoseksualiteit en genderverandering te promoten, zegt Europees commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli.

Volgens Dalli (foto) is Brussel bereid maatregelen te nemen die vergelijkbaar zijn met de maatregelen die zijn opgelegd aan Poolse regio’s die zichzelf ‘LHBTI-vrij’ hadden verklaard.

‘De boodschap is dat als je de waarden van democratie of gelijkheid van de Europese Unie niet hooghoudt, je geen recht hebt om geld aan te nemen voor je project’, zei Dalli.

Pedofilie

De Hongaarse nationalistische premier Viktor Orban, die volgend jaar verkiezingen tegemoet gaat, is steeds radicaler geworden op het gebied van sociaal beleid, scheldend tegen LHBTI’ers en immigranten.

Zijn Fidesz-partij heeft het voorstel om schoolgesprekken over LHBTI-kwesties te verbieden, omgezet in een apart, breed gedragen wetsvoorstel dat pedofilie streng bestraft, waardoor het voor tegenstanders veel moeilijker wordt om tegen te stemmen en sterke kritiek krijgt van mensenrechtenorganisaties.

De Hongaarse regering reageerde niet op een verzoek om commentaar, maar zei dat het verbod op LHBTI-inhoud bedoeld was om ‘de gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen te beschermen’.

Teruggedraaid

Een jaar geleden hield de EU geld in voor een jumelageprogramma van zes Poolse steden die moties hadden aangenomen die de zogenaamde ‘LHBT-ideologie’ verwierpen of de traditionele familiewaarden verdedigden.

Dalli zei dat een Poolse regio sindsdien zijn beleid heeft teruggedraaid vanwege het besluit van de EU om de fondsen in te houden.

‘Dus we denken dat als we dat extrapoleren naar wat er in Hongarije gebeurt, er ook hetzelfde effect zou kunnen zijn’, zei ze, eraan toevoegend dat de EU eerst de wettigheid van een dergelijke stap zou onderzoeken.

‘Walgelijk’

COC Nederland noemt de wet ‘walgelijk’ wet en roept minister Kaag van Buitenlandse Zaken en de EU op om actie tegen Hongarije te ondernemen.



‘Deze wet is een walgelijke poging om LHBTI personen in Hongarije monddood te maken’, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Het is een grove mensenrechtenschending, die discriminatie van LHBTI’s legitimeert. De wet ontzegt Hongaarse LHBTI-jongeren het recht om zichzelf te zijn; ze komen er alleen voor te staan en dat is hartverscheurend. We willen dat de Nederlandse regering en de EU direct actie tegen Hongarije ondernemen.’



Het COC roept minister Kaag op om de Hongaarse wet te veroordelen en de Hongaarse autoriteiten er op aan te spreken.

(Bron: Reuters; foto: EC – Audiovisuele Dienst)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws