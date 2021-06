Homomannen in Verenigd Koninkrijk mogen nu bloed geven

on

Homoseksuele mannen in het Verenigd Koninkrijk mogen vanaf maandag bloed doneren, ongeacht wanneer ze voor het laatst seks hadden. Tot nu toe gold de eis dat homoseksuele mannen drie maanden geen gemeenschap mochten hebben voordat ze bloed mochten geven.

Deze eis was ingegeven door de angst voor seksueel overdraagbare ziektes, maar werd door veel Britten gezien als discriminatie.

De overheidscommissie FAIR (For the Assessment of Individualised Risk) concludeerde afgelopen jaar dat er geen risico was voor de volksgezondheid als bloedbanken voortaan navraag zouden doen naar iemands seksuele (risico)gedrag, in plaats van diens seksuele voorkeur.

‘Opgetogen’

Vanaf maandag 14 juni mogen alle Britten bloed doneren als ze een stabiele, monogame relatie hebben en in de afgelopen drie maanden geen anale seks hebben gehad met een nieuwe partner, ongeacht geslacht. Potentiële donoren mogen in diezelfde periode ook geen seksueel overdraagbare ziekte hebben gehad.

De getrouwde Carl en Martin waren een van de eersten die bloed doneerden volgens de nieuwe regels, vertellen ze aan de BBC. ‘Ik ben heel opgetogen om nu te kunnen doneren’, zegt Carl. ‘Het is alleen maar rechtvaardig dat in de hedendaagse samenleving mensen worden beoordeeld op hun gedrag, en niet op het geslacht van hun partner.’ Echtgenoot Martin vult aan: ‘Mijn vader heeft meerdere bloedtransfusies gehad en ik ben de donoren daar eeuwig dankbaar voor. Nu kunnen wij zelf ook donaties doen, die mogelijk levens redden.’

In Nederland gaat dit najaar een soortgelijke regel in als in het Verenigd Koninkrijk: vanaf september mogen homoseksuele mannen bloed doneren als ze een vaste partner hebben. Decennialang werden zij helemaal uitgesloten van het geven van bloed, omdat het risico op bloedoverdraagbare infecties bij hen groter zou zijn dan bij andere groepen. Later werd een uitzondering gemaakt voor homomannen die minimaal een jaar geen seks hadden gehad, en in 2019 werd dat teruggebracht naar vier maanden.

Bloedbank Sanquin gaat onderzoeken of homoseksuele mannen zonder vaste partner ook bloeddonor kunnen worden, met behulp van een aanvullende vragenlijst over hun gedrag. Dat onderzoek moet eind 2022 klaar zijn.

