Nachtclub Pulse in Orlando (USA) wordt nationaal gedenkteken

De homo-nachtclub Pulse in Orlando wordt een nationaal gedenkteken. Dat heeft president Joe Biden bekend gemaakt. In de nachtclub kwamen op 12 juni 2016 bij een aanslag 49 mensen om het leven.

De aanslag was de dodelijkste aanval op de LHBTI-gemeenschap in de Amerikaanse geschiedenis, aldus Biden in een verklaring en destijds ook de dodelijkste massale schietpartij door een enkele schutter.

‘Binnen enkele minuten veranderde de Pulse-nachtclub, die lang een plaats van acceptatie en vreugde was geweest, in een plaats van onuitsprekelijke pijn en verlies’, aldus Biden.

De dader was een moslim die zei te handelen in naam van terreurbeweging Islamitische Staat. Hij werd bij de aanslag gedood door de politie.

De aanslag werd zaterdag herdacht in Orlando. Ook in Amsterdam was een herdenking.

Luister hier naar een compilatie van het nieuws van de aanslag uitgezonden in de Roze Golf van zondag 19 juni 2016:

