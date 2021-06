Documentaire ‘Welcome to Chechnya’ wint BAFTA TV-Award

on

De documentaire Welcome to Chechnya is in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse uitreiking van de BAFTA Television Awards. Filmmaker David France volgt in de documentaire een groep activisten die Tsjetsjeense homo’s en lesbiennes helpen onderduiken.

David France is met zijn kleine camera aanwezig tijdens de gevaarlijkste momenten op de vluchtroute van Grisha, een evenementenorganisator die systematische martelingen doorstond, en Anya, die dreigt te worden vermoord door haar familie.

Om de anonimiteit van de gevluchte personen te beschermen, heeft France hun gezichten met deepfake-technieken digitaal veranderd. Hij filmt hun intens spannende, ondergrondse reis naar een nieuwe schuilplaats. Maar ook in het buitenland zijn ze nooit helemaal veilig.

Op festivals als Sundance en de Berlinale sleepte de documentaire eerder al diverse (publieks)prijzen in de wacht.

