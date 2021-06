Utrecht werkt aan het langste regenboogfietspad ter wereld

on

In het Utrechtse Science park komt een regenboogfietspad van 570 meter te liggen. Maandag wordt begonnen met de schilderwerkzaamheden op het fietspad op de Padualaan en de Heidelberglaan.

Het idee komt van de Utrechtse hogeschoolstudent Elias van Mourik (22). De Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht werken samen om het pad te realiseren. De instellingen willen met het regenboogfietspad laten zien dat iedereen welkom is om helemaal te zijn wie ze zijn.

Elias claimt dat het fietspad het langste regenboogfietspad ter wereld is. ‘De gedachte daarachter is deels ambitieus, maar deels ook politiek. Het regenboogsymbool ligt immers gevoelig in bepaalde landen. Als lid van de LHBTIQ+ gemeenschap wordt je op veel plekken nog gediscrimineerd, mishandeld, in de cel gegooid of erger. Als dit regenboogfietspad als langste ter wereld in het buitenland in het nieuws komt, brengt het ook daar de LHBTIQ+ gemeenschap onder de aandacht en steekt het mensen daar misschien een hart onder de riem.’

‘Er wonen, werken en studeren veel mensen op het Utrecht Science Park. Het is daarom geweldig dat je op zo’n locatie een symbool krijgt waarmee je laat zien dat iedereen geaccepteerd wordt’, aldus Elias. Hij hoopt dat het fietspad bijdraagt aan een gevoel van acceptatie en anderen inspireert om ook actief bij te dragen aan diversiteit en inclusie.

(Bron en foto: Hogeschool Utrecht)

