Online-petitie om verbod op conversietherapie af te dwingen

In een petitie worden de ministers van justitie, gezondheid en onderwijs opgeroepen om de wens van de Kamermeerderheid te volgen en homo-conversietherapie in Nederland te verbieden.

De petitie is een reactie op de brief van minister De Jonge die hij vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, waarin hij schrijft dat er nader onderzoek nodig is en hij vooralsnog geen verbod wil op conversietherapie.

Een meerderheid in de Tweede Kamer droeg de minister van justitie met een wetsvoorstel te komen om conversietherapie te verbieden. De minster legde die motie naast zich neer.

Met de online petitie wil initiatiefnemer Jacques Zonne dat de ministers terugkomen van het besluit om homo-conversietherapie niet te verbieden en dat ze erkennen dat ‘de homo-conversietherapie veel emotionele schade aanricht’.

De petitie was dinsdagavond na één dag ruim 500 keer ondertekend.

(Bron: Roze Golf)

