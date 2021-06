Ook vriendin van Happy krijgt –eindelijk- verblijfsvergunning

on

De vriendin van Happy krijgt na maanden wachten en onzekerheid een verblijfsvergunning. Happy is een asielzoekster uit Nigeria in die augustus 2020 in het azc in Gilze werd overgoten met kokend water.

Het kokende water was bedoeld voor haar vriendin Eshter, die door homofobe landgenoten werd belaagd, terwijl ze haar tweejarig zoontje op haar arm had. Happy kwam haar vriendin te hulp en kreeg het water over zich heen. Ze liep daarbij ernstige brandwonden op.

De asielaanvraag van Happy werd vervolgens afgewezen en ze dreigde te worden uitgezet, terug naar Nigeria. Na tussenkomst van LGBT Asylum Support werden Happy en haar vriendin Esther opnieuw gehoord door de IND, waarna eind februari alleen Happy een verblijfsvergunning kreeg.

Na maanden onzekerheid en erg lang wachten, heeft dinsdag ook Esther een verblijfsvergunning gekregen.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Categorieën:Nieuws