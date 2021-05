Glenn Helberg is winnaar van de Jos Brink Oeuvre-Prijs 2021

on

De Jos Brink Oeuvre-prijs is zondag in het DeLaMar-theater in Amsterdam uitgereikt aan de Curaçaos-Nederlandse psychiater en activist Glenn Helberg. Hij zet zich al decennia lang in voor Arubaanse en Antilliaanse LHBTI-ers.

Hij werd hij in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

‘Glenn Helberg is de mental health father van de queercommunity’, aldus de jury van de Jos Brink Prijs. ‘In een wereld die polariseert, is Glenn voor de verbinding en stelt hij zich open om te luisteren. Hij is heel erg menselijk en zet zich intersectioneel in. Inmiddels heeft hij een enorm oeuvre neergezet en daarmee is hij ook echt een terechte winnaar van de Jos BrinkPrijs 2021’.

De prijsuitreiking was online te volgen tot het moment dat de genomineerden voor de prijs zouden worden geïnterviewd door presentator Nicolaas Veuls.

Innovatieprijs

De Jos Brink Innovatieprijs 2021 is toegekend aan antiracisme- en queeractivist Naomie Pieter.

Naomie Pieter was bestuurslid van COC Amsterdam en richtte binnen Pride Amsterdam de Pride of Colourcommissie op. Ook organiseerde ze de eerste Black Gay Pride NL, die op 25 juli 2020 in Amsterdam werd gehouden. Verder is Pieter een van de initiatiefnemers van Daughters of Ivory, dat rondom Pride Amsterdam evenementen organiseert voor lesbische, biseksuele en transgender meiden van kleur.

Naomie Pieter kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn; zij volgde de uitreiking via een videoverbinding. Juryvoorzitter Elly Lust maakte bekend wie de innovatieprijs won.

Ridder

Topambtenaar Ben Baks werd tijdens de uitreiking van de Jos Brink Prijs benoemd tot Ridder in Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet voor de LHBTI+-beweging. Baks was onder meer betrokken bij de instelling van de Jos Brink Prijs, die voor het eerst in 2009 werd uitgereikt. De versierselen die horen bij de onderscheiding werden opgespeld door zijn echtgenoot.

(Bron: ANP, Roze Golf; foto Naomi Pieter: screenshot livestream

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws