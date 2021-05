Kijktip: Zondagmiddag wordt de Jos Brink Prijs 2021 uitgereikt

on

Zondag 30 mei worden de winnaars bekend gemaakt door minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) tijdens de feestelijke uitreiking, die via een livestream te volgen is.

De Jos Brink Prijs is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan en zich over een langere periode heeft ingezet voor de verbetering van de positie van LHBTI’s in de samenleving.

Er zijn twee De Jos Brink Prijzen: de Oevreprijs en de Innovatieprijs.

Voor de Oeuvreprijs zijn de genomineerden Glenn Helberg, Sandro Kortekaas en Tieneke Sumter.

Voor de Jos Brink Innovatieprijs zijn Colored Qollective, Naomie Pieter en The Transketeers genomineerd.

De uitreiking is hier te volgen vanaf 16:00 uur.

