Roze Golf 02-05: Over de vervolging van homo’s tijdens WOII

Onder het Naziregime werden homoseksuelen beschouwd als staatsvijanden. Voor de machtsovername in 1933 was seks tussen twee mannen al verboden, maar vanaf 1935 was elke vorm van intimiteit tussen twee mannen strafbaar.

Historicus Judtih Schuyf vertelt over de vervolging van homo’s tijdens het Naziregime.

Ook vertelt ze over Tiemon Hofman (foto), de enige Nederlander die door de staat erkend werd als oorlogsslachtoffer op grond van zijn geaardheid.

Songfestivalspecialist Barry van Cornewal belicht een aantal inzendingen voor het 65ste Eurovisie Songfestival, deze maand in Rotterdam.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 2 mei tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

