Keeperstrainer Zsolt Petry ontslagen na homofobe uitspraken

De voormalig Feyenoord-speler Zsolt Petry is door zijn huidige club Hertha BSC op staande voet ontslagen. Bij deze Duitse voetbalclub was Petry keeperstrainer. Hij had zich in een interview met de rechts-conservatieve krant Magyar Nemzet negatief uitgelaten over homo’s en migratie.

Ook gaf hij kritiek op de Hongaarse doelman Peter Gulacsi van RB Leipzig, omdat hij voetbalt bij een club die onder meer het homohuwelijk steunt.

‘Ik snap niet wat Gulacsi ertoe heeft aangezet om op te komen voor homo’s, travestieten en mensen met een seksueel andere geaardheid’, zei hij onder meer. ‘Ik begrijp ook niet hoe Europa momenteel moreel zo laag kan zinken.’

‘Europa is een christelijk continent. Ik zie de morele neergang die het continent overstroomt niet graag. Maar als je niet van migratie houdt, ben je voor liberalen meteen een racist’, zo noteerde de krant.

Hertha BSC besloot naar aanleiding van het interview de trainer te ontslaan. ‘Hertha BSC heeft het Charter of Diversity ondertekend en promoot als vereniging actieve waarden als diversiteit en tolerantie, omdat deze waarden voor ons belangrijk zijn’, zegt de club in een verklaring. ‘De gedane uitspraken komen niet overeen met de waarden die bij onze club gelden’, aldus Carsten Schmidt, voorzitter van de raad van bestuur.

In een reactie aan de krant Magyar Nemzet laat de 54-jarige Petry weren dat hij ‘homofoob noch een vreemdelingenhater’is. ‘Ook betreur ik mijn uitspraken over vreemdelingenpolitiek en ik bied mijn excuses aan, aan alle mensen die hier hun toevlucht hebben gezocht en die ik hiermee beledigd heb.’

De krant noemt het ontslag van de keeperstrainer ‘schokkend’, omdat de Petry alleen maar voor zijn mening uitkwam.

Bron: Magyar Nemzet, Hertha BSC, Sportza.be; foto: Hertha BSC)

