Kate Winslet: homo-acteurs zijn bang om uit de kast te komen

on

Homo-acteurs durven niet uit de kast te komen, omdat ze bang zijn dat hun geaardheid hun carrière in de weg staat. Dat zegt actrice Kate Winslet in een interview met The Sunday Times.

‘Ik kan je niet vertellen hoeveel jonge acteurs ik ken – sommige welbekend, sommige beginnende – die doodsbang zijn dat hun seksualiteit onthuld zal worden en dat het hen in de weg zal staan ​​om in hetero rollen te worden gegoten,’

‘Dat is pijnlijk, want ze zijn bang om ontdekt te worden. Dat is ook wat ze zeggen. ‘Ik wil niet dat dit naar buiten komt’.’

Volgens Winslet kreeg een acteur onlangs van zijn Amerikaanse agent te horen dat hij zijn seksualiteit geheim moest houden. ‘De agent zei: “Ik begrijp dat je biseksueel bent – dat zou ik niet bekend maken”’, aldus Winslet.

Binnen de filmindustrie is seksuele ‘veroordeling, discriminatie en homofobie’ volgens Kate Winslet aan de orde van de dag. Ze vindt dan ook dat Hollywood de ‘gedateerde onzin’ van dat homoseksuele acteurs geen heterorollen kunnen spelen moet laten vallen. ‘Dat zou illegaal moeten zijn.’

Kate Winslet (1975) speelde in verschillende films, waaronder de succesvolle film Titanic uit 1997, die elf Oscars won.

Ze is te zien in de nieuwe film Ammonite, waarin ze seksscènes met haar tegenspeelster Saoirse Ronan (26) speelt. Die voelden anders dan intieme scènes die ze eerder heeft gespeeld, zoals in ‘Titanic’ met Leonardo DiCaprio. ‘Dit was anders dan heteroseksuele liefdesscènes’, zegt ze tegen het Australische tijdschrift The Weekend Australian.

‘Ik ben er achter gekomen dat het een groot verschil maakt dat twee vrouwen dezelfde liefdestaal spreken’, vertelt ze.

De actrice heeft al eerder intieme scènes opgenomen met een vrouw. ‘In de eerste film die ik ooit heb gedaan, ‘Heavenly Creatures’, speelde ik ook een lesbisch meisje’, zegt ze.

(Bron: RTL, The Sunday Times; foto: screenshot film Ammonite)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws