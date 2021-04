Gemeente Arnhem gaat met kerken praten over ‘anders zijn’

on

De gemeente Arnhem praat met geloofsgemeenschappen over de vraag hoe aandacht besteed kan worden aan mensen die anders zijn dan de gangbare norm binnen die gemeenschappen. Dat meldt De Gelderlander.

Het advies om in gesprek te gaan komt van het Arnhemse onderzoeksbureau Beke. Dat bureau concludeerde dat geloofsgemeenschappen het beste als gesprekspartner kunnen worden uitgenodigd om te praten over hoe je in algemene zin er voor zorgt dat je mensen niet uitsluit om wie of wat ze zijn. Seksuele geaardheid kan in deze gesprekken aan de orde komen.

De gesprekken komen voort uit een eind vorig jaar aangenomen motie van het CDA, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren. Die gemeenteraad verzocht daarmee het college van burgermeester en wethouders om na te gaan of conversietherapie ook i n Arnhem voor kwam. Ook vroeg de gemeenteraad om met kerken, moskeeën en betrokken hulporganisaties te gaan praten over dit onderwerp.

Arnhem wil LHBTI’ers die binnen hun eigen geloofsgemeenschap vastlopen ook een plek bieden waar ze hulp kunnen krijgen.

(Bron: De Gelderlander; foto: gemeentehuis – A.J. van der Wal)

