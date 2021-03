Onderzoek geëist naar dood van asielzoeker Marlon uit China

on

De stichting LGBT Asylum Support eist van demissionair staatssecretaris Broekers-Knol dat er een onderzoek komt naar de dood van de Chinese transgender Marlon. Ook wil de stichting dat de situatie in het azc in Echt, waar ze verbleef wordt, onderzocht.

Marlon overleed 26 februari na zelfdoding. Ze werd in 2018 bedreigd, mishandeld en verkracht in het azc in Heerlen door twee gemaskerde medebewoners. Ze moest in het azc blijven in de onmiddellijke nabijheid van daders, die nooit zijn opgepakt. Sinds die tijd heeft ze veelvuldig melding gemaakt van onveilige situaties bij het COA en heeft ze tevergeefs om psychologische ondersteuning gevraagd.

Op de dag van haar overlijden, ondernam Marlon een mislukte poging tot zelfdoding, hetgeen bij het COA en de politie bekend was.

Angst en onveiligheid

Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support zegt dat er meer klachten van LHBTI-asielzoekers binnenkomen over misstanden in het azc in Echt. ‘We hebben met verschillende LHBTI-bewoners gesproken, waarbij telkens eenzelfde beeld van angst en onveiligheid naar voren komt.’

‘Met dit verzoek voor onderzoek krijgen we haar niet terug. Maar we verzoeken om een gerichter en structureel beleid naar kwetsbare LHBTI-asielzoekers die zich onveilig en ongehoord in hun azc voelen met suïcidaal gedrag tot gevolg.’

Demonstratie

LGBT Asylum Support gaat op 26 maart, een maand na het overlijden van Marlon, demonstreren. Waar en hoe is nog niet duidelijk. Eerder werden op de dag van de uitvaart van Marlon bloemen neergelegd op het Homomonument in Amsterdam (foto).

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 of 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

