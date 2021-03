‘Dood van de man in Beveren is uit de hand gelopen diefstal’

on

De man die vorig weekeinde dood werd aangetroffen in een park in Beveren is het slachtoffer van een uit de hand gelopen beroving. Dat meldt VRT Nieuws.

In de Belgische media werd volop gespeculeerd dat de 42-jarige man in Beveren het slachtoffer zou zijn geworden van homohaat.

Volgens de VRT zijn er inmiddels acht aanhoudingen verricht. Het zou gaan om zeven minderjarigen en een meerderjarige uit de regio’s Antwerpen en Waasland.

De acht zouden niet betrokken zijn geweest bij de dood van de man uit Beveren, maar werden opgepakt voor soortgelijke feiten en ‘pedo-jagen’. Ze lokten als minderjarige de slachtoffers via een homo-dating app, om hen dan te beroven en een lesje te leren.

(Bron en screenshot: VRT Nieuws)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws