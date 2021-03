Ontslagen Pierre Valkering wil eerherstel en stapt naar rechter

on

De ontslagen pastoor Pierre Valkering daagt bisschop Hendriks van bisdom Haarlem-Amsterdam voor de rechter om beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Valkering wil weten hoe die beschuldiging in een pauselijk decreet terechtkwam, meldt EenVandaag.

Valkering werd ontslagen na publicatie van zijn boek ‘Ontkleed niet naakt staan’, over homofobie in de Rooms-Katholieke Kerk en zijn eigen seksuele ervaringen. In het kerkelijk vonnis wordt ook gesproken over een melding van grensoverschrijdend gedrag richting jongeren. Valkering wil weten hoe die melding in dat vonnis is gekomen.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam, waar Valkering van 1994 tot 2019 pastoor was, ontkent dat het ontslag iets met de melding te maken heeft.

‘Het besluit om hem als pastoor te ontslaan en als pries­ter buiten dienst te stellen, is gestoeld op de schen­ding van het celibaat en de onge­hoor­zaam­heid. Niet, zoals Pierre Valke­ring sug­gereert, op de voornoemde mel­ding’, laat een woordvoerder van het bisdom aan EenVandaag weten. Valkering gelooft dat niet: ‘Die melding zit in het dossier met een handtekening van de paus, dat weegt zwaar.’

Dynamiet

De melding in de kerkelijke procedure gaat over een aangifte bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK, bedoeld voor mensen die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Er zijn diverse aantijgingen: van kindertekeningen boven het bed van Valkering tot tijdens een kamp een zwembroek aantrekken, terwijl hij een handdoek om zijn middel had.

Opvallend is de melding dat Valkering een pedoseksueel zou hebben toegelaten bij een bijenkomst met kinderen. Valkering: ‘Het gaat over een van de volwassen aanwezigen, maar er is geen bewijs of aanwijzing dat deze persoon pedoseksueel is. Er is in elk geval niets voorgevallen. Het is dynamiet om iemand in verband te brengen met pedoseksualiteit, dan ben je ongelooflijk kwetsbaar.’ Valkering heeft het bisdom Haarlem-Amsterdam om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. De bisschop heeft dat volgens hem afgewezen.

In een schriftelijke reactie zegt de woordvoerder van het bisdom Haarlem-Amsterdam onder meer dat het bisdom ‘het niet nodig vindt om ver­der in te gaan op deze mel­ding.’

Bloeden

‘Wel willen we be­na­druk­ken dat het niet ging om moge­lijk seksueel mis­bruik of een andere vorm van ernstig grens­over­schrij­dend gedrag, maar meer in de sfeer lag van de pru­dentie die van een pries­ter verwacht mag wor­den. Valkering stapt nu naar de rechter voor eerherstel en een schadevergoeding. ‘De bisschop heeft mijn cliënt gelasterd, dat is een onrechtmatige daad en daar moet hij voor bloeden’, stelt zijn advocaat Ludith Haarsma.

(Bron en screenshot: EenVandaag)

