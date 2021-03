Avondklok Roze Golf: Gay-uitgaanscentrum ’t Bölke is jarig

on

Avondklok Roze Golf: met de verlenging van de avondklok door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: het jarige ’t Bölke in Enschede.

Specifiek voor homo’s is het uitgaanscentrum ’t Bölke aan de Molenstraat in Enschede al lang niet meer. Sinds 2016 is het centrum ook toegankelijk voor niet-LHBTI’ers. Of eigenlijk: was. Want sinds de uitbraak van het coronavirus is het centrum gesloten

In 2008 werd het 35-jarig bestaan gevierd van homo-uitgaanscentrum ’t Bölke in Enschede. Verslaggever Mark Bakker sprak met de eigenaren, bezoekers en mensen die nog nooit van ’t Bölke hadden gehoord. Zijn bevindingen waren te horen in de Roze Golf van 20 juli 2008:

(Foto: Uitgaanscentrum ’t Bölke)

