Brief: Menselijke maat is zoek in asielprocedures LHBTI’ers

Er moet een einde komen aan ‘de schandalige wijze’ waarop LHBTI-vluchtelingen worden behandeld in Nederland. Dat schrijven diverse LHBTI-organisaties in een brandbrief aan demissionair minister-president Rutte.

Ook eisen de ondertekenaars van de brief een veilige leefomgeving voor LHBTI’ers in azc’s.

Tot de ondertekenaar behoren LGBT Asylum Support, PvdA Roze Netwerk, CDA Pride, Pride66, RozeLinks, Mankracht Rotterdam, Out & Abroad, Prisma Groep, Rainbow Den Haag, Secret Garden, Sehaq, Stichting Jillis Bruggeman, The HangOut-070 en Unwanted Words.

Aanleiding voor de brandbrief is de wijze waarop het COA samen met de politie op 10 februari een lesbisch/transgender koppel en hun zoon in allerijl gedwongen heeft om te verhuizen naar een ander azc. Het was voor de ondertekenaars de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support: ‘Van deze gedwongen verhuizing die we als voorbeeld gesteld hebben, was ik ooggetuige. Getraumatiseerde vluchtelingen waarbij het COA dreigde hun procedure stop te zetten en de politie dreigde hun kind af te nemen als ze niet meewerkten. Onevenredig veel machtsvertoon waarbij elke vorm van respect, de menselijke maat maar vooral een lhbti-beleid naar kwetsbare asielzoekers volledig zoek was. Maar nog erger, een kind die hiervan getuige was.’

Veel organisaties, waaronder LGBT Asylum Support hebben de afgelopen jaren zonder succes het COA aangesproken op de misstanden. Bij de huidige demissionair staatssecretaris Broekers-Knol vinden de organisaties ook geen luisterend oor. De ondertekenaars willen daarom dat de premier zijn verantwoordelijkheid neemt als hoofdverantwoordelijke voor het kabinetsbeleid.

(Bron: LGBT Asylum Support)

